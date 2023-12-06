Поезд «Иволга 4.0» выйдет на новые диаметры в Москве в 2024 году

Новый поезд «Иволга 4.0» выйдет на диаметры Москвы уже в 2024 году, он успешно прошел испытания. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что акт приемки был подписан комиссией на Тверском вагоностроительном заводе. Новый поезд получил сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, отмечает телеканал «360». Этот документ, по словам Ликсутова, позволяет начать серийное производство таких поездов.

Испытания поезд «Иволга 4.0» проходил на скоростном перегоне Белореченская – Майкоп, а также в Твери и Щербинке, уточняет «Москва 24». В ходе испытаний тестировалась работа всех систем поезда.

Он отличается большим количеством дверей — в вагоне их три, что экономит время пассажиров при посадке и высадке, пишет RT. Помимо этого, в частности, в вагонах сохранили удобные кресла, зарядки, в том числе беспроводные, возможность провозить велосипеды и самокаты. В новой версии также будут обновлены экстерьер и интерьер поезда, отмечает агентство городских новостей «Москва».

«Иволга 4.0» был представлен в конце августа на выставке «PRO||Движение. Экспо» в Санкт-Петербурге. Он создан из элементов, которые выпускаются на отечественных предприятиях.

30 ноября Максим Ликсутов рассказал, что уже 55 тыс. автомобилистов пересели с машин на МЦД. По его словам, отказ автомобилистов от рутинного использования машин хорошо влияет на транспортную сеть города: в результате вылетные магистрали и автомобильные дороги разгружаются.

В настоящее время запущены четыре диаметра: «Белорусско-Савеловский», «Курско-Рижский», «Ленинградско-Казанский» и «Калужско-Нижегородский».

Движение на МЦД-4 было запущено в сентябре. Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что диаметры наземного метро Москвы продлят до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах, отмечает телеканал «Звезда».