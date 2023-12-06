Российские разработчики создали комплекс «Антидрон»

Российские разработчики создали малогабаритный комплекс «Антидрон», который может предупредить о приближении беспилотников противника. В набор его аппаратуры входят радиолокационная станция кругового обзора и два вида детекторов по обнаружению БПЛА, сообщили «Известиям» в компании-разработчике «СтриОт-Бор» из Нижнего Новгорода.

Радар обеспечивает круговой обзор и состоит из четырех фазированных антенных решеток. РЛС позволяет находить, распознавать и идентифицировать беспилотники, движущиеся на скорости до 250 км в час, на дальности до 10 км.

РЛС функционирует в любое время суток и в сложных метеорологических условиях.

«Станция без проблем может обнаружить беспилотник размеров с голубя в любое время суток, его высоту и скорость. Для сравнения, даже небольшие квадрокоптеры типа Mavic, которые активно используются противником в зоне СВО, как правило, имеют большие размеры», — рассказал «Известиям» главный конструктор по радиолокационным системам компании-разработчика Юрий Цыпленков.

При необходимости его можно перевозить в УАЗе. Привести радар в боевое состояние можно буквально за пару минут.

В комплекс также входит детектор обнаружения беспилотных воздушных судов «Тортик». Он может обнаружить БПЛА на расстоянии до 3 км.

А для бойцов разработан переносной индивидуальный детектор обнаружение дронов «Прицел», который предупредит о возможной воздушной угрозе.

«Окопная РЛС с РЭБ эффективно защитит от атак камикадзе целые районы», — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Размер и значение: новая мини-РЛС предупредит об атаках дронов