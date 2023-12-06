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В России создали виртуального преподавателя-программиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В МГТУ имени Н.Э. Баумана совместно с Московским физико-техническом институтом создали «виртуального преподавателя информатики» –– сервис для изучения программирования на практике с помощью искусственного интеллекта, рассказали «Известиям» авторы проекта. Сейчас система проходит внутреннее тестирование в МГТУ, в дальнейшем разработчики планируют ее применять и в других вузах.

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«Когда пользователь решает задачу в области программирования, сервис анализирует исходный код решения с помощью нейросети, преобразуя его в вектор в многомерном пространстве. Так платформа понимает, какие алгоритмы использовал студент в конкретной задаче и на каком уровне они реализованы», –– рассказал «Известиям» создатель проекта Роберт Хажиев.

На основе совокупности решений, количества попыток и других факторов ПО выстраивает карту знаний пользователя и выявляет слабые места. Далее алгоритм рекомендует релевантные по сложности задачи либо на изучение новых тем, либо на закрепление старых, тем самым составляя персональную образовательную траекторию, отметили авторы проекта.

«В данный момент сервис принимает решения только на С++ (один из самых популярных языков). Нередко его выбирают в качестве первого языка из-за возможности использовать разные парадигмы программирования. Однако в будущем планируется добавить поддержку Python, Java, C# и других», –– сказал Роберт Хажиев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Учитель кода: в России создали виртуального преподавателя-программиста

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