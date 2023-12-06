Власти увидели риски ухода из РФ «Ашана», Globus и Metro

Российские власти увидели риски ухода из страны иностранных продуктовых торговых сетей. В настоящее время на отечественном рынке работают такие компании, как французские «Ашан», «Атак» (Французская Республика), немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. В целом им принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах, собственные распределительные центры и производства товаров, у каждой в активе более 2 тыс. поставщиков товаров и сырья, свыше 50 тыс. сотрудников различных специальностей.

«Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей», –– сказано в бумагах первого зампреда правительства Андрея Белоусова в адрес главы кабмина Михаила Мишустина. «Известия» ознакомились с ними.

Минпромторг предложил в 2024 году позволить отечественным торговым компаниям покупать активы иностранной розницы без каких-либо ограничений. Сейчас закон о торговле запрещает ритейлерам бесконтрольный рост в субъектах: они не могут проводить сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках одного муниципалитета или округа уже достигла 25% в денежном выражении.

Но этот запрет сняли в июне 2023-го, тогда из России ушел финский ритейлер Prisma, компания развивала в РФ 15 магазинов. Их приобрела отечественная X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»).

Глава правительства поставил свою визу под полученными бумагами Андрея Белоусова: «Согласен». Проект закона уже поступил в кабмин.

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Познаются в еде: власти увидели риски ухода из России «Ашана», Metro и Globus