Путин впервые посетил центр знаний «Машук»

Президент России Владимир Путин 5 декабря впервые приехал в Федеральный образовательный центр знаний «Машук». Там он принял участие в заседании наблюдательного совета «Движение первых».

Директор центра Антон Сериков подчеркнул, что центр является площадкой для подготовки лекторов российского общества «Знание» и региональных руководителей представительств. Так, за время работы образовательной организации было обучено более 10 тыс. человек, указал он.

Он также рассказал главе государства о планах дальнейшего развития образовательной организации и познакомил его с уже появившимися и прижившимися традициями центра.

«Одна из традиций — большая книга, где наши наставники, люди, которые к нам приезжают, оставляют свои советы, пожелания и в каком-то смысле правила жизни как наставники. Если можно, мы попросили бы вас тоже оставить», — обратился он к Путину.

Центр знаний «Машук» открылся в Пятигорске в конце августа прошлого года. Тогда первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко сообщил, что центр станет своеобразной школой для наставников, он будет заниматься подготовкой учителей как для школьного, среднеспециального, так и для высшего образования. «Машук» является опорным центром российского общества «Знание».