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Эксперт объяснил возвращение релокантов в Россию

Тараповский: релоканты вернулись в РФ, потому что не смогли адаптироваться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Большинство релокантов вернулись в Россию, потому что не смогли адаптироваться под новые реалии и обеспечить прежний уровень жизни, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Об этом он рассказал «Известиям» 5 декабря.

«Причины абсолютно разные, однако 70% из тех, кто вернулся, не смогли адаптироваться под новые реалии и обеспечить прежний уровень жизни. В этом плане выиграли те, кто смогли сформировать доход из разных источников, который рассчитан как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу», — сказал он.

Эксперт обратил внимание на то, что релоканты 2021 года — граждане, которые спешно покидали страну, и у них не было возможности взвешенно подойти к выбору государства и подготовить достойную подушку безопасности.

«По опросам того периода лишь каждый четвертый имел достаточные сбережения. Безусловно совокупность этих факторов плюс некая психологическая стабилизация привела к тому, что часть релокантов того периода решили вернуться. Кроме того, у части возникли прения с работодателями в части их работы за границей», — добавил он.

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Ранее 5 декабря сообщалось, что порядка 40% релокантов вернулись в Россию. Такую цифру приводят специалисты, помогающие с оформлением видов на жительство в других странах. При этом власти оценивают число приехавших обратно в 50%, рекрутинговые агентства — в 25%. В абсолютных цифрах вернувшихся соотечественников может быть от 170 тыс. до 330 тыс.

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