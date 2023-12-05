Около 170 человек погибли в инцидентах со слонами на Шри-Ланке с начала года

Рекордно высокое за последние годы число жертв — 169 человек — насчитывается в результате инцидентов со слонами на Шри-Ланке за первые 11 месяцев 2023 года. Об этом свидетельствуют данные департамента охраны дикой природы государства.

Слонов в этом году погибло 449, что также небывало высокий показатель, указано в исследовании профильного ведомства, опубликованного в газете The Daily Mirror. Отмечается, что животные умирают в основном от электрического тока, огнестрельного оружия, а также самодельных бомб Hakka Patas, специально изготовленных для уничтожения слонов, а также от отравления и дорожных аварий.

Как указано в исследовании, размещенном в середине июня на сайте Springer Link, люди занимают примерно 70% ареала обитания слонов. Наибольшее число смертей среди населения наблюдается в юго-восточной части страны.

По оценкам экспертов, конфликт человека со слонами длится уже не одно десятилетие. Он происходит в виду постепенного освоения шри-ланкийцами новых территорий и засевания этих земель сельскохозяйственными культурами. Таким образом люди ограничивают животным доступ к воде и пище, провоцируя слонов топтать и съедать урожай, а иногда и разрушать дома.

Ранее, 9 октября, стало известно, что шри-ланкийский актер Джексон Энтони скончался в возрасте 65 лет после 14 месяцев лечения в Национальной больнице Коломбо, куда его госпитализировали из-за столкновения на автомобиле с диким слоном.