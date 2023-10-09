Актер из Шри-Ланки Джексон Энтони скончался после ДТП со слоном

Шри-ланкийский актер Джексон Энтони скончался в возрасте 65 лет после 14 месяцев лечения в Национальной больнице Коломбо, куда его госпитализировали из-за столкновения на автомобиле с диким слоном. Об этом сообщает новостной портал Adaderana.

Авария произошла 2 июля 2022 года, когда артист возвращался со съемок в Хаттикуччи Вихарая в Гальгамуве.

В результате несчастного случая Энтони и еще двое человек, включая его младшего брата Самана, получили телесные повреждения. Животное также могло быть тяжело ранено. Актер перенес семичасовую операцию в отделении интенсивной терапии и с тех пор находился в медучреждении.

Энтони пришел в киноиндустрию в 1993 году. Он зарекомендовал себя как востребованный актер в телеиндустрии Шри-Ланки, снявшись во множестве фильмов и сериалов. Артист стал обладателем национальной награды за лучшую мужскую роль рекордные 16 раз.

У Энтони были и режиссерские проекты, он выступал также как автор песен, путешественник и историк. Отмечается, что супруга и двое детей артиста также являются известными актерами и телеведущими.