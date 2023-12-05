«Лион» не сможет сыграть на своем стадионе из-за концерта Тейлор Свифт

Концерт Тейлор Свифт может создать проблемы для французского футбольного клуба «Лион» из-за совпадения дат выступления певицы на стадионе команды «Групама» с матчем плей-офф Лиги. Об этом 5 декабря сообщает Daily Mail.

Концерт Свифт запланирован на 2 и 3 июня. В эти же дни должен пройти и матч лиги плей-офф, где предполагается участие «Лиона».

«В этом сезоне им грозит реальная опасность вылета, а Свифт может еще больше усложнить их задачу удержаться на ногах», — передают журналисты.

Во время плей-оффа «Лион» должен подняться на две позиции, чтобы занять 16-е место и остаться в Лиге. По мнению авторов материала, у команды есть реальный шанс удержаться в турнирной таблице.

При этом из-за выступления Свифт, в случае совпадения с матчем, команде придется искать другое место для его проведения. Однако тогда у «Лиона» не будет домашнего преимущества, которое помогло бы футболистам в решающий момент сезона.

Ранее, 30 октября, издание RMC Sport со ссылкой на главного арбитра Франсуа Летексье сообщило, что матч «Лиона» и «Марселя» в 10-м туре чемпионата Франции по футболу отменили из-за начавшихся перед игрой беспорядков с участием фанатов. Болельщики «Марселя» набросились на автобус с футболистами «Лиона» и забросали его камнями.

В результате инцидента травмы получил главный тренер гостей Фабио Гроссо, которому рассекло лицо осколками пробитого стекла.