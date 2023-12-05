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Финансовый консультант объяснила рост курса евро

Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей: инвестор Волкова назвала причины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Курс евро на Московской бирже 5 декабря превысил 99 рублей впервые с 7 ноября. Финансовый консультант, инвестор, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова рассказала «Известиям», что на это повлияло несколько факторов.

«Во-первых, [оказало влияние] ужесточение кредитно-денежной политики Европейского центробанка, то есть сама по себе стоимость денег становится дороже, как и стоимость кредитования в евро», — отметила она.

Во-вторых, это связано с ситуацией с экспортом и с импортом. Так, многие экспортеры, импортеры уходят от расчетов в долларах и начинают рассчитываться в евро. В результате растет спрос на валюту, а также стоимость этой валюты, объяснила инвестор.

«Что касается курса до конца декабря, то, скорее всего, он сохранится в текущем коридоре с колебаниями в два–три рубля. То есть мы не увидим резкого взлета или падения, потому что баланс между импортом и экспортом на текущий момент нащупан. Целевые значения, которые мы видим на сегодняшний день, становятся нормой, нежели перепроданность или перекупленность. Так что резких скачков не предвидится», — заключила Волкова.

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Ранее, 1 декабря, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев привел «Известиям» прогноз, согласно которому максимальные значения доллара в этом месяце могут составить 93,5–95 рублей за американскую валюту, евро может торговаться в диапазоне 100–102,5 рублей.

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