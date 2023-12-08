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9 декабря — День грузчика в России: история и традиции праздника

День грузчика отмечается в России 9 декабря
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Ежегодно 9 декабря свой профессиональный праздник отмечают грузчики — рабочие, которые занимаются погрузкой, выгрузкой и перевозкой грузов по России и за рубежом. В 2023 году эта дата приходится на субботу. Когда появился праздник и какие традиции с ним связаны, рассказывают «Известия».

День грузчика в России в 2023 году — история праздника

Грузчики играют ключевую роль во многих сферах. Их тяжелая и порой незаметная работа обеспечивает функционирование многих отраслей, начиная от складской логистики и заканчивая перевозкой грузов на стройплощадках и торговых точках.

Очень часто представителям этой профессии приходится работать в ночное время и в плохую погоду, чтобы грузы были доставлены вовремя. Помимо крепкого здоровья, хорошей физической формы грузчики должны быть пунктуальны, выносливы и аккуратны. Безусловно, их труд заслуживает большого уважения. И праздник призван лишний раз напомнить о важности этой профессии.

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Идея Дня грузчика пришла к нам не так давно из общественной инициативы. Сначала праздник отмечали в небольших коллективах. Со временем он распространился на более широкую аудиторию. Сегодня уже многие компании и организации по всей стране устраивают праздничные мероприятия, посвященные этой дате.

День грузчика в России в 2023 году — как отмечают

Как правило, грузчиков в их профессиональный праздник чествуют руководство и коллеги. Для виновников торжества устраивают фуршеты или праздничные обеды. Лучших работников награждают благодарственными грамотами и премиями.

В этот день также проводятся различные конкурсы профессионального мастерства. Они включают соревнования по скорости погрузки и разгрузки грузов.

В некоторых организациях еще устраивают мастер-классы по технике безопасности. Ведь профессия грузчика относится к травмоопасным, поэтому так важно думать о сохранности не только грузов, но и о тех, кто их доставляет и разгружает.

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День грузчика в России в 2023 году — интересные факты

Благодаря выносливости, физической силе и крепкому телосложению некоторые грузчики смогли построить успешную карьеру совсем в другой сфере. Так, профессия грузчика стала «путевкой» в жизнь для знаменитого силача Ивана Поддубного. Прежде чем заняться поднятием тяжестей под цирковым куполом, он несколько лет работал грузчиком в портах Севастополя и Феодосии. А не менее великий атлет Иван Заикин разгружал грузы на пристани в Самаре.

Подрабатывали грузчиками и другие знаменитости. Среди них, например, голливудские актеры Чак Норрис, Брэд Питт и даже бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев, который начинал свою карьеру грузчиком на рыбном комбинате. На этом рабочем месте он задержался на целых два года.

Ранее «Известия» рассказали, как в России отмечают день таможенника и какие традиции связаны с этим праздником.

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