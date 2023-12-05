Разработчики повысили эффективность работы ЗРПК «Панцирь» по дальнобойным ракетам
Российские разработчики модернизировали зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь», повышена точность его ударов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и дальнобойным ракетам. Об этом 5 декабря говорится в Telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в госкорпорацию «Ростех».
«В «Панцирь» внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по БПЛА, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности. Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений», — сообщили разработчики.
Кроме того, «Высокоточные комплексы» уточнили, что досрочно выполнили государственный оборонный заказ 2023 года на поставку данного вида техники Вооруженным силам (ВС) РФ. Предприятие, расположенное в Туле, продолжает выпускать зенитные ракетно-пушечные комплексы с опережением графика, отмечает «Газета.Ru».
Ранее, в ноябре, сообщалось, что Минобороны прорабатывает вопрос вооружения малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М» новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРАК) «Панцирь-М».
Морская версия «Панциря-М» — новейшая система, аналог одноименного сухопутного комплекса, который хорошо зарекомендовал себя на полях спецоперации на Украине в борьбе с ракетами, авиацией и БПЛА противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.