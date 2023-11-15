Малые ракетные корабли проекта «Буян-М» получат новую систему ПВО

Минобороны прорабатывает вопрос вооружения (малых ракетных кораблей) МРК проекта 21631 «Буян-М» новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами (ЗРАК) «Панцирь-М». Об этом сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве, а также подтвердил источник в военно-промышленном комплексе. По их словам, первым носителем уникального ЗРАК может стать последний корабль в серии — «Ставрополь», который сейчас находится на стадии строительства.

«Корабли могут подвергаться атакам не только кораблей противника, но и авиацией, и ракетами. А «Панцирь-М» сбивает не только самолеты и беспилотные, но и противокорабельные ракеты. То есть он поражает все воздушные цели, и очень успешно. Малые ракетные корабли в военном конфликте станут приоритетной целью. У нас крейсеров, линкоров и авианосцев-то практически нет. Только эти малые корабли. Габариты «Панциря-М» небольшие, а эффективность очень высокая, против всех воздушных целей», — рассказал «Известиям» экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

Морская версия «Панциря-М» — новейшая система, аналог одноименного сухопутного комплекса, который хорошо зарекомендовал себя на полях спецоперации на Украине в борьбе с ракетами, авиацией и БПЛА противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.



«Установка такого средства ПВО серьезно увеличит возможности кораблей этого типа при организации противовоздушной обороны. «Буяны-М» служат на Черном, Балтийском и на Каспийском морях, при необходимости их можно перебрасывать между флотами по рекам. За время эксплуатации корабли хорошо себя зарекомендовали. Важно, что «Буяны-М» — носители крылатых ракет «Калибр», которые играют большую роль при нанесении высокоточных ударов по целям в глубине территории противника. И конечно, им нужна защита. Для противника это важная цель», — пояснил эксперт.



Болтенков отметил, что в ходе СВО «Панцири-М» хорошо показали себя в борьбе с украинской авиацией, ракетами и беспилотниками.



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«Панцирь» для «Буяна»: малые ракетные корабли закроют зенитным щитом