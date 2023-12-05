Девочку госпитализировали после падения на спицы в ТЦ Санкт-Петербурга
Девятилетняя девочка пострадала, упав на пакет со спицами в торговом центре на Планерной улице Санкт-Петербурга. Об этом 5 декабря «Известиям» сообщил источник.
По данным собеседника, при входе в ТЦ девочка споткнулась и упала на пакет с предметами для вязания, который несла ее мать. В результате спица проткнула легкое ребенка.
Отмечается, что пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в Санкт-Петербурге в одном из отелей на беговой дорожке зажевало руку десятилетней девочки. Предварительно, это произошло после того, как ребенок упал с тренажера во время пробежки. Информация о состоянии девочки не уточнялась.