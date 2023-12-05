Девочке зажевало руку на беговой дорожке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в одном из отелей на беговой дорожке зажевало руку десятилетней девочки. Об этом сообщил во вторник, 5 декабря, источник «Известий».

Предварительно, это произошло после того, как ребенок упал с тренажера во время пробежки. Состояние девочки не уточняется.

Известно, что она проживала в отеле, так как находилась на соревнованиях.

Ранее, в марте, работница пекарни в Алтайском крае попала рукой в тестомесильную машину. 27-летняя девушка получила серьезные травмы, в том числе неполную ампутацию руки на уровне правого плеча, а также множественные переломы.