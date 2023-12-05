Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров назвал перспективным формат платформы «3+3»
Происшествия
Авария на насосной станции оставила без воды 230 тыс. абонентов в ЛНР
Мир
В МО Финляндии заявили о планах начать производство боеприпасов для Украины
Мир
Глава РФПИ назвал перспективным сотрудничество РФ и ОАЭ в климатической сфере
Мир
Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии выросло до 13
Общество
МВД арестовало имущество компании Гольдмана на 830 млн рублей
Общество
Прибывшую из сектора Газа в Москву женщину госпитализировали
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 7 ноября
Общество
СК начал проверку после нападения тигра на человека в Хабаровском крае
Происшествия
Силы ПВО уничтожили еще 4 украинских БПЛА над акваторией Азовского моря
Армия
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться в плен ВС РФ
Мир
На Украине призвали не втягивать ВСУ в политические интриги страны
Армия
ВС РФ пресекли действия группы минирования ВСУ на южнодонецком направлении
Происшествия
Средства ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над Азовским морем и Крымом

В декабре проведут спецэкскурсии по 14 столичным фабрикам и заводам

0
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В декабре в 14 столичных фабриках и заводах организуют экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В этом году очные экскурсии проходили каждый месяц в честь юбилейного года проекта. Итоговую серию провели в ноябре, тогда мы организовали более 180 экскурсий, которые посетили свыше 4,5 тыс. человек. Однако спрос аудитории не уменьшается, все больше участников хотят посетить столичные промпредприятия», — рассказал Овчинский.

В связи с этим, продолжил он, было решено с 11 по 22 декабря провести дополнительные 36 туров по 14 фабрикам и заводам. Участники в преддверии праздников смогут побывать на производствах напитков, кондитерских изделий, ювелирных украшений, игрушек, обуви. Они узнают, например, как на 3D-принтере изготавливают ювелирные украшения. Кроме того, посетителям предприятий расскажут о достижениях в космической и авиационной отрасли, а также о развитии кондитерской промышленности.

Для участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться в мини-приложении «ВКонтакте» — «Открытая промышленность».

За пять лет с момента запуска проекта «Открой#Моспром» состоялось более 2 тыс. экскурсий по столичным предприятиям и свыше 500 мастер-классов. В октябре его отметили профессиональной премией индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций Bema!. Проект занял третье место в номинации «Лучшая промышленная экскурсия». Всего у него восемь наград.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023