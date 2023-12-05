В декабре проведут спецэкскурсии по 14 столичным фабрикам и заводам

В декабре в 14 столичных фабриках и заводах организуют экскурсии в рамках проекта «Открой#Моспром». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В этом году очные экскурсии проходили каждый месяц в честь юбилейного года проекта. Итоговую серию провели в ноябре, тогда мы организовали более 180 экскурсий, которые посетили свыше 4,5 тыс. человек. Однако спрос аудитории не уменьшается, все больше участников хотят посетить столичные промпредприятия», — рассказал Овчинский.

В связи с этим, продолжил он, было решено с 11 по 22 декабря провести дополнительные 36 туров по 14 фабрикам и заводам. Участники в преддверии праздников смогут побывать на производствах напитков, кондитерских изделий, ювелирных украшений, игрушек, обуви. Они узнают, например, как на 3D-принтере изготавливают ювелирные украшения. Кроме того, посетителям предприятий расскажут о достижениях в космической и авиационной отрасли, а также о развитии кондитерской промышленности.

Для участия в экскурсиях необходимо зарегистрироваться в мини-приложении «ВКонтакте» — «Открытая промышленность».

За пять лет с момента запуска проекта «Открой#Моспром» состоялось более 2 тыс. экскурсий по столичным предприятиям и свыше 500 мастер-классов. В октябре его отметили профессиональной премией индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций Bema!. Проект занял третье место в номинации «Лучшая промышленная экскурсия». Всего у него восемь наград.