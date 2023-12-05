В МИД РФ приветствовали предложение Венгрии о посредничестве по Украине
Россия ценит стремление Будапешта содействовать прекращению кровопролития на Украине, сказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Мы безусловно ценим стремление Венгрии содействовать прекращению кровопролития, но посредничество это лишь инструмент организации переговорного процесса», –– сказал он.
Но остается открытым вопрос, есть ли готовность к диалогу с Россией по этому вопросу.
«Киев, который кроме того, что практически не субъектен, еще и запретил себе вести переговоры с Россией, и Запад, который фактически обеспечивает продолжение конфликта, но не демонстрирует стремления к переговорам», –– отметил он.
Мирошник добавил, что Россия, как и ранее, готова достигать целей СВО политико-дипломатическим путем.
Ранее глава министр иностранных дел Петер Сийярто заявил «Известиям», что Венгрия может стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.
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Триалоговое окно: в РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране