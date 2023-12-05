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В МИД РФ приветствовали предложение Венгрии о посредничестве по Украине
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Сюжет:

В МИД РФ приветствовали предложение Венгрии о посредничестве по Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия ценит стремление Будапешта содействовать прекращению кровопролития на Украине, сказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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«Мы безусловно ценим стремление Венгрии содействовать прекращению кровопролития, но посредничество это лишь инструмент организации переговорного процесса», –– сказал он.

Но остается открытым вопрос, есть ли готовность к диалогу с Россией по этому вопросу.

«Киев, который кроме того, что практически не субъектен, еще и запретил себе вести переговоры с Россией, и Запад, который фактически обеспечивает продолжение конфликта, но не демонстрирует стремления к переговорам», –– отметил он.

Мирошник добавил, что Россия, как и ранее, готова достигать целей СВО политико-дипломатическим путем.

Ранее глава министр иностранных дел Петер Сийярто заявил «Известиям», что Венгрия может стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Триалоговое окно: в РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране

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