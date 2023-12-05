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В России назвали топ-35 благополучных регионов

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Топ-35 самых социально благополучных регионов в России возглавили ЯНАО, НАО и ХМАО. Вслед за ними идут Сахалинская, Магаданская области, Москва, Чукотка, Санкт-Петербург, Камчатский край и Мурманская область. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) по итогам III квартала 2023 года на основе данных Росстата. Документ имеется в распоряжении «Известий».

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Как поясняют его авторы, рейтинг был подготовлен на основе соотношения средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни. Под последней понимается фиксированный набор продовольственных и непродовольственных товаров, а также минимально необходимых услуг на одного человека в месяц.

Во вторую десятку рейтинга вошли Иркутская область, Якутия, Красноярский край, Кемеровская, Московская области, Татарстан, Коми, Ленинградская, Амурская и Тюменская области.

В третьей группе оказались Свердловская область, Белгородская и Томская области (поделили 22 место), Челябинская область, Башкирия, Забайкальский край, Астраханская и Самарская области, Пермский край, а также Тульская, Новгородская и Омская области (поделили 30 место).

Замыкают исследование Новосибирская и Архангельская области (31 место), Хабаровский край и Липецкая область (32 место), Хакасия, Калужская и Оренбургская области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Где жить хорошо: ЯНАО, НАО и ХМАО возглавили топ благополучных регионов

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