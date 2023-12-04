В Киргизии сообщили о поддержке правительством замены солнца на флаге

Киргизское правительство поддержало законопроект о замене изображения солнца на флаге республики из-за того, что оно похоже на подсолнух. Об этом сообщает Bulak.kg в понедельник, 4 ноября, со ссылкой на заявление кабмина Киргизии.

«Проект закона предусматривает изменение формы лучей на государственном флаге из волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца», — передает портал комментарий правительства.

Отмечается, что кабинет министров республики решил оставить официальные документы с изображением флага актуальными до окончания срока их действия, включая паспорта и водительские удостоверения. Как указано, при отсутствии временных рамок документы можно будет использовать до принятия соответствующим уполномоченным государственным органом решения об их замене.

Помимо этого, правительство обратило внимание на неточности в законопроекте. Кабмин указал авторам указал на несоответствие в расчетах по тексту со схематическим изображением символа страны.

Нынешний флаг республики был утвержден в 1992 году после того, как государство провозгласило независимость, напоминает «Газета.Ru».

В мае стало известно, что в Киргизии правительство приняло решение изменить эмблему таможенной службы из-за ее сходства с флагом НАТО. Уточнялось, что на новом символе будет изображен многоугольник стального цвета, который напоминает компас.