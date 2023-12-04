В Москве тело замерзшего насмерть мужчины два дня лежало в снегу

В Москве тело мужчины, который умер от переохлаждения, пролежало в сугробе двое суток, перед тем как его обнаружили. Об этом 4 декабря сообщает информационное агентство «Регнум» со ссылкой на источник.

Труп случайно нашла пассажирка проезжавшего мимо автобуса. По информации агентства, мужчина умер от переохлаждения под мостом на пересечении Варшавского шоссе и ЦКАД.

«В 30 м от обочины был обнаружен труп мужчины. Он лежал на спине, куртка была распахнута, а свитер наполовину снят. Давность смерти составила около двух суток, по предварительным данным, он погиб от переохлаждения», — передает «Регнум» слова собеседника.

Следствие считает, что мужчина пытался избавиться от одежды в состоянии гипотермии. При нем также были найдены документы: погибшим оказался 43-летний уроженец Ставропольского края. В настоящее время тело направлено на экспертизу.

В феврале этого года сообщалось, что мужчина замерз насмерть в Саратовской области. Его обнаружили жители поселка Горный.