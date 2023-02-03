Мужчина насмерть замерз на улице в Саратовской области

Погибшего мужчину обнаружили в Краснопартизанском районе Саратовской области. Предполагается, что потерпевший замерз насмерть.

Сообщение от очевидцев поступило из поселка Горный. Местные жители вызвали полицию на место происшествия, об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В министерстве здравоохранения региона отметили, что также за последние сутки в центр комбустиологии поступил 58-летний житель Саратова. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь в связи с обморожением.

Лечение в центре на текущий момент проходят 18 человек.

В конце января в Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край) женщина насмерть замерзла по пути на работу. Температура воздуха опустилась до –50 градусов, когда потерпевшая попала в снежный заряд и блуждала в районе залива Счастья.