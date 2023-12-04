Гражданин США погиб в Краснодарском крае незадолго до депортации

Гражданин США погиб в центре для нелегальных мигрантов в Краснодарском крае. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, американец какое-то время находился в РФ легально, но затем у него кончилась виза. Мужчина никуда не обратился, чтобы продлить ее, и в итоге его задержали в Сочи с просроченным документом.

После этого американца поместили в центр для нелегальных мигрантов, расположенный в селе Новоукраинское (Гулькевичский район края), там он и ожидал депортации.

По словам источника, 3 декабря тело мужчины было найдено в уборной. По предварительным данным, он совершил самоубийство. О причинах, по которым гражданин США покончил с собой, неизвестно, однако в правоохранительных органах предполагают, что на родине у него могли быть проблемы с законом.

В начале ноября в МВД РФ сообщили о том, что в рамках операции «Нелегал-2023» из России было депортировано около 15 тыс. иностранцев. Также было выявлено 447 человек, находившихся в федеральном и международном розыске.