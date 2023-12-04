В чистом поле

Календарь РПЛ в первом круге отправил встречу ЦСКА и «Ростова» на берега Дона, а во втором — в столицу. Такая очередность стала роковой. В Ростове в выходные было плюс 16 — идеально для футбола. В Москве — минус 6 и рекордный снегопад. За час до начала встречи все журналисты и болельщики постили фотографии с сугробами на поле. Потом по газону покатался трактор, который всё расчистил, но метель не унималась, так что команды ждал футбол на снегу.

Дончане требовали переноса встречи, ЦСКА соглашался играть в таких условиях. В итоге судейская бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым приняла решение: матч состоится. Интересно, что именно этот рефери дал добро на снежную игру в Калининграде. А если там можно, то почему нельзя здесь? Видимо, этой логикой и руководствовался Шафеев. Благо на сей раз у РПЛ был хотя бы в наличии красный мяч.

— Сейчас система работает так, что судья принимает решение (состоится игра или нет). Это его полномочия, — рассказал «Известиям» президент РПЛ Александр Алаев. — Моя точка зрения была такая, что лучше было бы ЦСКА и «Ростову» сыграть в понедельник, 4 декабря. Это позволило бы привести поле в порядок, расчистить. Понятно, что это определенные неудобства для болельщиков, «Ростову» пришлось бы оставаться на один день в Москве. Но мне казалось, было бы логичнее привести поле, переждать снегопад, ночью убрать, как это было в Воронеже 2 декабря.

Конечно, это не был футбол в его классическом виде, но команды пусть и упростили игру, не били вперед бездумно. Старались и комбинировать, и разыгрывать изящные ходы, порой даже проходили передачи пятками. В общем, сделали всё, чтобы встреча не превратилась в нечто абсурдное. Однако стоит признать, что зимний футбол куда печальнее летнего. Мерзлый мяч трудно обрабатывать, он дробит на снегу, зрители на трибунах мерзнут.

Посмотрите на газон в Воронеже (в матче «Факел» – «Балтика») — это грусть. Но через неделю «Факел» проведет дома еще одну встречу. Которая будет больше похожа на мучения, чем на праздник для болельщиков. А в Тушине и Самаре с интересом изучают прогноз погоды, который обещает 9 декабря, в день игры «Спартак» – «Крылья Советов», минус 25 градусов. Президент РПЛ уже сообщил, что отдельные матчи 18-го тура могут быть перенесены на весну.

А всё ради чего? Почему первый тур РПЛ прошел только 21 июля? Что мешало стартовать в июне и уйти на перерыв в ноябре?

Так ведь происходило всю скоро уже вековую историю отечественного чемпионата — зимние месяцы отдавались хоккею, а футбол уходил на каникулы. Это максимально логично. Но потом функционеры попытались обмануть природу. Мол, вот-вот построим манежи, стадионы с крышами, инфраструктура догонит календарь. Догнала в итоге только в Санкт-Петербурге: на «Газпром Арене» используется раздвижная крыша. В остальном имеем то, что вы видите. В том числе на самых современных аренах, которыми располагают ЦСКА и «Балтика» (стадион в Калининграде и вовсе был построен к ЧМ-2018).

Главный аргумент тех, кто лоббировал расширение календаря на декабрь, — подстройка под еврокубки. Мол, соперники получают серьезное преимущество, когда у них сезон в разгаре, а в России уже уходят на перерыв. Хорошо, но сейчас-то нас это вообще не касается. И пока рассуждать о возвращении на евроарену явно преждевременно. Так ради чего мы тогда отказываемся от летних туров в пользу зимних?

РФС и РПЛ, ход за вами.

Автор — руководитель отдела футбола «Спорт-Экспресса», бывший руководитель пресс-службы ФК «Динамо»

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