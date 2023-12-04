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Медики спасли жизнь актера Марка Шеппарда после шести инфарктов

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Фото: Global Look Press/Dave Starbuck
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Американский актер, звезда сериала «Сверхъестественное» Марк Шеппард перенес шесть инфарктов, но был спасен врачами. Об этом он сообщил 3 декабря в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам артиста, он потерял сознание и упал на кухне. Очнулся 59-летний актер в реанимации медцентра Св. Джозефа в Бербанке, штат Калифорния.

Шеппард добавил, что пережил «шесть обширных сердечных приступов» и его «четыре раза возвращали из мертвых». По данным медиков, у пациента произошла полная закупорка левой передней нисходящей артерии, что и вызвало серию инфарктов.

Сейчас актера, который поделился в соцсетях снимком, сделанным в палате, готовят к выписке.

«Мои шансы на выживание были практически нулевыми», — добавил Шеппард, поблагодарив врачей, пожарных Лос-Анджелеса и супругу.

Свои слова поддержки актеру выразили его коллеги по сцене.

В ноябре американский актер Джереми Реннер показал, как тренируется после десяти месяцев реабилитации, назначенной ему из-за несчастного случая со снегоуборочной машиной. В конце 2022 года мужчина получил более 30 переломов во время уборки снега. Артист потерял много крови и был срочно госпитализирован. Пациенту провели несколько операций.

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