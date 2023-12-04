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Семь человек пострадали в тройном ДТП с участием микроавтобуса в Удмуртии

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В Балезинском районе Удмуртии в результате столкновения микроавтобуса и двух легковых автомобилей пострадали семь человек, в том числе две девочки-подростка. Организована проверка, сообщает республиканское СУ СК России.

Авария произошла 4 декабря около 9 утра (8:00 мск) на 32-м км трассы Игра – Глазов. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz, следовавший по маршруту Глазов – Сарапул, легковые «УАЗ» и «Лада Гранта».

Как уточняет ИА «Сусанин» со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии, пострадали шесть пассажиров микроавтобуса: две 15-летние девочки, две 18-летние девушки, 68-летняя женщина и 63-летний мужчина. Также травмы получила 65-летняя женщина, находившаяся в «УАЗе».

По факту ДТП СК организовал доследственную проверку. Действиям индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по перевозке пассажиров, будет дана оценка. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее 4 ноября сообщалось о ДТП с участием автобуса на юге Красноярского края. Из-за бокового ветра междугородний автобус Higer с 15 пассажирами съехал в кювет.

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