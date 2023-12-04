Автобус с пассажирами из-за ветра съехал в кювет под Красноярском

Автобус с 15 пассажирами из-за бокового ветра съехал в кювет на загородной трассе на юге Красноярского края, сообщил 4 декабря в своем Telegram-канале региональный главк МВД.

«По предварительной информации, сегодня на 2-м км автодороги Шарыпово — Назарово около 13:30 (09:30 мск) в результате сильного бокового ветра междугородний автобус Higer под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок. Автобус следовал из Шарыпово в Красноярск», — уточнили в полиции.

За медицинской помощью после ДТП не обратились ни водитель, ни пассажиры автобуса.

Как следует из опубликованных МВД видео, в регионе сохраняется плохая погода, дует сильный ветер, продолжается метель.

Ранее в этот день Шидрометцентр объявил на понедельник желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы в Москве до полудня вторника. За минувшие сутки в столице выпало около 25–30% от месячной нормы осадков.

В столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с и метелью.