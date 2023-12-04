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Врач рассказал, что нельзя делать при обморожении

Травматолог Королев предостерег от использования горячей воды при обморожении
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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При обморожении ни в коем случае нельзя обливать замерзшую конечность горячей водой, так как чувствительность кожи значительно снижается и есть риск получить ожог. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредил врач травматолог-ортопед Максим Королев.

По его словам, чаще всего, как правило, мерзнут кончик носа, мочки ушей и кончики пальцев. На начальной стадии обморожения кожа сначала краснеет, а затем белеет.

«В первую очередь, замерзшую часть тела необходимо разогреть — взять руками и сделать себе массаж до ощущения покалывания. Затем необходимо зайти в теплое помещение либо быстрее вернуться домой», — рассказал Королев.

При этом он предупредил, что по возвращению домой не стоит обливать замерзшую конечность горячей водой.

«Это довольно опасно. Воду необходимо нагревать постепенно, чтобы кожа привыкла. При обморожении кожа теряет свою чувствительность, из-за чего есть высокий риск получить термический ожог. Поэтому сначала следует использовать воду комнатной температуры, затем немного теплее, теплее и т.д.» — предупредил врач.

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Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в течение всей недели температура в Москве будет снижаться и к пятнице достигнет отметки в –20 градусов. Такие значения температуры, по его словам, в декабре наблюдаются впервые за последние 11 лет.

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