На стыке федеральной и региональной повестки

Скорость процессов в современной экономике, в том числе — необходимость быстрого принятия решений, все большая цифровизация требуют от государственных и окологосударственных структур перехода на более эффективные корпоративные практики, при этом не «однодневные», а стратегические, то есть направленные на долгосрочное развитие.

Традиционно считается, что государственное управление сравнительно неповоротливо и сложно корректируемо «здесь и сейчас». Однако, если посмотреть на прошедшее десятилетие, то можно наблюдать существенные изменения в российской практике. Это касается как определения ключевых стратегических приоритетов (майские указы, национальные цели развития), так и изменения принципов формирования национальных проектов и государственных программ, все большая цифровизация процессов для принятия управленческих решений, стремление к устранению «отраслевых колодцев». Это особенно наглядно можно было наблюдать в кризисный период начала и пика распространения COVID-19, а также в последние

1,5 года в условиях сильного санкционного давления.

Например, 3 года назад была начата реформа корпораций развития Часть из них перешла под управление госкорпорации ВЭБ.РФ, часть — объединилась с другими, схожими по функционалу структурами. Ключевая цель изменений заключалась в том, что деятельность институтов развития должна обеспечивать — прямо и косвенно — достижение страновых стратегических приоритетов.

Увеличившаяся скорость адаптации институтов развития на сегодняшний день связана в значительной степени и с тем, что за прошедший период ВЭБ.РФ удалось обеспечить «бесшовное» взаимодействие институтов развития. Так, например, тот же РЭЦ с РФРИТ совместно продвигают ИТ-решения на зарубежные рынки, в том числе — через службу «Цифровой атташе».

Кроме того, для достижения этой цели за прошедший период каждый из институтов развития прошел внутреннюю трансформацию, которая в том числе была обусловлена необходимостью адаптироваться к внешним условиям. Примером такой трансформации может служить Российский экспортный центр, который, с одной стороны, в значительной степени обновил портфель мер поддержки, а также нарастил объем финансовой, кредитно-гарантийной и страховой поддержки экспорта (за последние 3 года объем поддержанного РЭЦ экспорта составил 66,5 млрд долл. США, а число поддержанных компаний приблизилось к 45 тысячам). С другой стороны, полномочия РЭЦ были расширены и включают с 2022 года поддержку импорта продукции, необходимой для производства товаров и реализации инвестиционных проектов.

Однако все изменения на федеральном уровне имеют смысл только при значительном включении в процесс регионов. Причем это вовлечение может проходить в разных формах — в качестве приоритетных инициатив, определенных на федеральном уровне (то есть фактически — некоторого краш-теста и донастройки), «приземления» федеральных приоритетов на региональный уровень (в такой логике построены региональные проекты в связке с национальными федеральными проектами), ответа на региональные инициативы (например, в рамках деятельности все тех же институтов развития).

Выявление текущих региональных возможностей, потенциальных точек роста в регионах и их реализация принимают принципиальное значение, в том числе, ввиду растущей скорости принятия решений.

Если говорить о тематических направлениях, то, во-первых, глобальные политические, экономические и технологические изменения, происходящие на мировой арене, вынуждают всех системных игроков отслеживать новые тренды, поэтому технологический суверенитет, новая модель технологического развития, цифровая трансформация и интернационализация компаний и отраслей могут стать главными приоритетами, которые необходимо учитывать при формировании стратегического видения регионального развития.

Во-вторых, глобальность и комплексность происходящих в стране и мире процессов потребует другого взгляда на довольно разрозненные отраслевые направления. Возникает необходимость сместить фокус внимания с деятельности властей различных уровней на вольных или невольных бенефициаров их политики, при этом представляется целесообразным не выделять отдельные компании, отрасли или регионы, а объединять их по глобальным стратегическим целям, например, конкурентный глобально интегрированный бизнес или устойчивое инфраструктурное развитие.

Кроме того, за последние годы многие магистральные федеральные направления были так или иначе реализованы через механизмы региональной политики. Сейчас нужна их более существенная индивидуализация именно исходя из текущей ситуации, возможностей их реализации.

Отчасти именно этому посвящены региональные стратегические миссии, которые начали проводить Агентство стратегических инициатив и ВЭБ.РФ на прошлой неделе.

Для первой стратегической миссии была выбрана Калининградская область, приоритетными темами для обсуждения стали туризм и городская среда, развитие электротранспорта, поддержка промышленных предприятий, развитие экспортного потенциала. Темы были выбраны не случайно, а на основании идентификации ключевых региональных возможностей и вызовов.

Так, например, для Калининградской области туризм является одним из важных направлений дальнейшего развития. Дополнительными факторами развития может стать разработка концепции развития туризма Калининградской области и макротерриториального планирования туризма Балтики в целом. Кроме того, приоритетами отрасли могут стать развитие детского, санаторно-курортного туризма, а также формирование «пути туриста» по территории (точки притяжения, гостиницы, транспорт) с опорой на конкретные целевые территории (земельные участки) и конкретные объекты туризма (парки развлечений, гостиницы).

Если говорить про более технологическую сферу — развитие электротранспорта — то на сегодняшний день в регионе запланировано начало выпуска электромобилей. Однако ключевым ограничением для реализации плана в долгосрочной перспективе пока остается отсутствие собственных уникальных разработок технологий производства аккумуляторов для электротранспорта. На сегодняшний день на аккумуляторы приходится свыше трети стоимости электромобиля, разработка отечественных аккумуляторных технологий может существенно снизить их себестоимость, что может быть актуально в части производственных планов «Автотора» по выпуску электромобилей в Калининградской области.

Для такого производства важно заранее настроить инфраструктуру по переработке АКБ, так как они содержат токсичные вещества и без надлежащей утилизации могут нанести немалый ущерб экологии. В то же время они содержат ряд полезных элементов (литий, кобальт, никель) и их переработка может существенно снизить себестоимость производства. Создание переработчика на базе производителя — решение, обеспечивающее замкнутость производственного цикла.

Представляется, что предлагаемый подход объединения федеральных стратегических инициатив и региональных приоритетов может быть масштабирован и на другие регионы.

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