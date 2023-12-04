Урожайность кукурузы в Приморье упала из-за летних паводков

В Приморье в 2023 году зафиксировано падение урожайности кукурузы. Если в 2022 году она составляла 70 ц/га, то в этом — 54 ц/га. Такие данные сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Причиной специалисты называют бушевавшие в крае в этом году тайфуны и циклоны.

Сельхозпроизводители намолотили порядка 280 тыс. т кукурузы. Урожай убрали быстро из-за отсутствия высокого снежного покрова и сильных заморозков. Сою также почти всю убрали: выполнено 98% запланированных работ.

Агентство отмечает, что ущерб от паводков в Приморье оценивается в 10 млрд рублей. Более чем в 100 населенных пунктов были подтоплены порядка 5,6 тыс. жилых домов и 10,2 тыс. приусадебных участков. Наводнения привели к гибели сельскохозяйственных посевов на площади 34,5 тыс. га. Сильнее всего тайфун Ханун навредил Уссурийску. Там недостроенная дамба не выдержала сильных ливней и дала брешь.

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявлял, что жители Уссурийска, чьи жилища признаны непригодными для проживания в результате паводка, получат новое жилье в течение года.