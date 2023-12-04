Названа предварительная причина жесткой посадки Ми-2 в Ставропольском крае

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ставропольском крае, предварительно, стал отказ одного из двигателей. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

«На месте находятся экстренные службы, проводятся все необходимые мероприятия», — уточнил он.

Глава региона также сообщил, что борт, принадлежащий коммерческой компании, совершал облет нефтепровода.

В свою очередь, в Росавиации подтвердили, что причиной инцидента стал отказа двигателя. Там уточнили, что возгорания воздушного судна не было, на земле жертв и разрушений также не зафиксировано.

«Утром в понедельник, 4 декабря, в Ставропольском крае во время планового полета вертолета Ми-2 авиационной компании «Конверс Авиа» поступил доклад экипажа об отказе двигателя», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.

Видео завалившегося набок после жесткой посадки вертолета 28 ноября публикуют очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел ранее в этот день в поле у станицы Незлобной, недалеко от автодороги Пятигорск — Георгиевск. Уточнялось, что на борту вертолета находились два пилота, они не пострадали.