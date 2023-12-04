В Петербурге задержали подозреваемого в организации взрыва у военкомата

Правоохранители задержали подозреваемого в организации взрыва у здания военного комиссариата в Невском районе Санкт-Петербурга в сентябре. Об этом 4 декабря сообщил «Известиям» источник в силовых структурах.

Он отметил, что от задержания подозреваемого не спасло даже то, что он использовал все известные ему способы конспирации.

По словам источника, задержан россиянин Никита С., родившийся в Литве. По словам подозреваемого, он хотел запугать людей, которые могут прийти в военкомат.

Компоненты взрывного устройства задержанный собирал на месте работы.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и перевозке взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Совокупное наказание по данным статьям может достигать 28 лет лишения свободы.

Взрыв произошел в вентиляционной шахте около дома № 5 на улице Крупской около 10:00 5 сентября. На месте происшествия позднее было найдено взорвавшееся устройство с порохом, платой и батарейкой.

В результате происшествия пострадавших не было, разрушений не зафиксировано.