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«VK Музыка» поделилась топом музыкальных исполнителей за 2023 год

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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MACAN, INSTASAMKA и Miyagi & Эндшпиль стали наиболее прослушиваемыми артистами среди пользователей России и стран СНГ в сервисе «VK Музыка» по итогам 2023 года. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе соцсети «ВКонтакте».

Так, исполнитель MACAN второй год подряд стал артистом года, набрав более 1 млрд прослушиваний. Его альбом «12» собрал 230 млн прослушиваний на платформе и победил в номинации «Альбом года». При этом в топ-10 чарта он продержался 258 дней.

INSTASAMKA стала артисткой года и забрала награду за самый виральный трек года под названием «ЗА ДЕНЬГИ ДА». Он смог набрать более 140 млн прослушиваний, а в общей сумме всё творчество артистки было прослушано 900 млн раз.

Группой года стал дуэт Miyagi & Эндшпиль. Ему удалось обойти другие коллективы по количеству прослушиваний и набрать более 900 млн стримов. Победителями номинации «Фит года» стал Кравц & Гио Пика. Их совместный трек по названием «Где прошла ты», вышедший в марте этого года, собрал более 120 млн прослушиваний.

«В новой номинации «Камбэк года» победителем стала группа «Каспийский груз», отметившая в этом году десятилетие и выпустившая первую за пять лет совместную работу — ЕР «Осторожно Окрашено», — добавили в пресс-службе.

При этом общее количество прослушиваний достигло более 320 млн.

Саундтреком года стал OST к популярной компьютерной игре Atomic Heart. Он продержался в чарте сервиса 115 дней и был прослушан 20 млн раз.

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Ранее, 1 декабря, глава «Яндекс Музыки» Александра Сагалович заявила, что по итогам текущего года рост объема рынка подписной части музыкального стриминга может составить порядка 15%, примерно 24–26 млрд рублей. Сагалович отметила, что рост наблюдается не из-за перераспределения аудитории покинувших российский рынок западных стриминговых сервисов, а по причине постоянного появления новых подписчиков.

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