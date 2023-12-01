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Эксперт спрогнозировал рост объема рынка музыкального стриминга

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Фото: Getty Images/PhotoAlto/Sigrid Olsson
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По итогам текущего года, рост объема рынка подписной части музыкального стриминга может составить порядка 15%, примерно 24-26 млрд рублей. Об этом рассказала в интервью Forbes.ru глава «Яндекс Музыки» Александра Сагалович.

«Мы рассчитываем, что на конец года рынок вырастет по оптимистичной границе нашего прогноза, то есть 15% роста мы точно ожидаем. По нашим оценкам, мы выйдем на цифры больше докризисного 2021 года», — сказала Сагалович.

Сагалович отметила, что рост наблюдается не из-за перераспределения аудитории покинувших российский рынок западных стриминговых сервисов, а по причине постоянного появления новых подписчиков. Также руководитель сервиса рассказала о ребрендинге, который прошел впервые за девять лет и помимо нового дизайна сервис обновился и технологически, внедряя глубокие нейронные модели для прогноза развития музыкальных предпочтений пользователя.

Основными драйверами рынка музыкальных стримингов в «Яндекс Музыке» считают появление новых артистов, выпуск локальных релизов, развитие рекомендательных систем и рост распространения «умных» колонок.

«Устойчивая позиция российских игроков, которые к началу 2022 года уже занимали больше половины рынка, позволила устойчиво пройти этот период и компенсировать негативный эффект. Более того — более 80% подписчиков и пользователей зарубежных стримингов — перешли к локальным игрокам уже к лету 2022. „Яндекс Музыка“ оказалась самым популярным выбором, что логично: в 2021 году мы уже были лидером в категории музыкальных стримингов по подписке. В том числе, благодаря запуску „Моей волны“ и огромной работе команды, которая сделала очень востребованный технологический продукт, у нас получилось привлечь аудиторию», — заявила руководительница музыкального стримингового сервиса.

Персональный музыкальный поток появился в «Яндекс Музыке» в 2021 году, а прошлый масштабный ребрендинг сервис проводил в 2014 году.

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