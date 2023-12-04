Адвокат опровергла выселение актрисы Федосеевой-Шукшиной из квартиры в Москве

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник опровергла информацию о том, что родственники выселили народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину из квартиры в центре Москвы и отказались за ней ухаживать. Об этом она заявила 4 декабря в беседе с «Известиями».

«Совершенно не соответствует действительности эта информация. Лидия Николаевна проживает в квартире и уход, содержание ее осуществляет дочь Ольга, младшая дочь Василия Макаровича Шукшина. Полностью обеспечивает всю жизнедеятельность мамы», — рассказала адвокат.

Она уточнила, что встречалась с Ольгой Васильевной несколько дней назад. Дочь артистки видится с матерью ежедневно, занимается в случае необходимости ее плановыми и внеплановыми госпитализациями, подчеркнула Вербицкая-Линник.

«И если Лидия Николаевна принимала решение о переезде в Новую Москву, то это не было против ее воли», — заключила адвокат.

Ранее в телеэфире Ольга Шукшина рассказала, что якобы все родственники 85-летней актрисы приняли коллегиальное решение выселить ее из квартиры в центре Москвы. Эту информацию также распространили Telegram-каналы. В этой квартире Федосеева-Шукшина жила около 50 лет.

В июле Ольга Шукшина сообщила СМИ, что самочувствие Лидии Федосеевой-Шукшиной после пребывания в реанимации улучшается, она остается в реабилитационном центре.

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. За свою карьеру она сыграла более чем в 80 фильмах, в их числе — «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны» и многие другие.