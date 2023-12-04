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СМИ сообщили о рекордном сокращении стратегического запаса нефти в США
Сюжет:

СМИ сообщили о рекордном сокращении стратегического запаса нефти в США

Fox News: стратегический запас нефти в США опустился до самого низкого за 30 лет уровня
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Shane Bevel
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Президент Ассоциации нефтегазовой промышленности США Тим Стюарт заявил в интервью Fox News 3 декабря, что стратегический запас нефти в Соединенных Штатах упал до рекордного за последние 30 лет минимума. Запись беседы опубликована на YouTube-канале Fox News.

Ведущий Fox News уточнил, что за год администрация президента США Джо Байдена потратила более 40% национальных резервов нефти. Комментируя эту информацию, Стюарт уточнил, что первоначальной целью создания стратегических запасов было предотвращение перебоев с поставками сырой нефти, например, во время ураганов или военных операций.

Однако администрация Байдена год назад решила задействовать резервы для снижения цен на топливо на заправках, чтобы благополучно пройти избирательный цикл. При этом столь низкий уровень запасов топлива является угрозой национальной безопасности США, считает Стюарт.

По его словам, восполнять резервы придется тяжелой нефтью, в то время как на территории США производят преимущественно легкую малосернистую нефть. Следовательно, Соединенным Штатам придется ввозить топливо из-за рубежа, обращает внимание «Газета.Ru».

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Ранее, 1 октября, сообщалось, что ограничение экспорта нефти Россией и Саудовской Аравией привело к увеличению стоимости бензина и дизеля в США. Уточнялось также, что в Соединенных Штатах, несмотря на то что страна является крупнейшим производителем нефти, с конца 2019 года мощность нефтеперерабатывающих заводов снизилась на 900 тыс. баррелей в день.

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