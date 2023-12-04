В Китае проходит встреча Лукашенко и Си Цзиньпина

В правительственной резиденции Дяоюйтай в Китае проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Историческое повышение уровня отношений придало мощный импульс углублению традиционных направлений и старту новых механизмов сотрудничества Минска и Пекина, подчеркнул в ходе встречи белорусский лидер.

«Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая», — заявил Лукашенко.

В своем вступительном слове он отметил, что развитие всестороннего стратегического сотрудничества Белоруссии и Китая определено единством идеологий двух стран и «самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня».

«Наша встреча 1 марта стала во многом судьбоносной и задала динамику на весь год. С марта организовано более 120 взаимных визитов. Это разные визиты. И, что больше всего радует, это визиты, которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями», — цитирует Лукашенко агентство «БелТа».

В ответ председатель КНР отметил, что Китай и Белоруссия вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений.

«На каждом этапе у нас получаются новые договоренности. В течение года укрепляются политическое взаимодоверие и международное взаимодействие, налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь», — сказал Си Цзиньпин.

Накануне «Пул Первого» сообщил, что в ходе встречи лидеры Белоруссии и Китая обсудят вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества.

Ранее, 1 марта, стало известно, что Белоруссия и Китай создадут зону свободной торговли и инвестиций в 2023 году. Кроме того, Лукашенко и Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и Китая.