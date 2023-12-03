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Лукашенко проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае

Лукашенко посетит Китай 3-4 декабря и проведет переговоры с Си Цзиньпином
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Фото: Global Look Press/XinHua/Liu Bin
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 4 декабря, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 3 декабря сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

«В Пекине в понедельник состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином», — говорится в сообщении.

Уточняется, что темой встречи станут вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. В программе визита Лукашенко в Китай также запланированы мероприятия социально-гуманитарного направления.

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Ранее, 17 августа, Telegram-канал «Пул Первого» также сообщил, что очередные китайско-белорусские совместные военные учения запланированы на 2024 год. Это стало известно после встречи Лукашенко с министром обороны КНР Ли Шанфу 17 августа в Минске.

До этого, 1 марта, по итогам предыдущей белорусско-китайской встречи сообщалось, что Белоруссия создаст с Китаем зону свободной торговли и инвестиций в 2023 году. Кроме того, Лукашенко и Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и Китая.

Позже, 5 марта, вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что визит Лукашенко в КНР имел историческое значение, поскольку итоги переговоров с китайской стороной открыли новые горизонты для дальнейшего двустороннего сотрудничества. В частности, стороны определили несколько транспортных, логистических и торговых хабов в городах Тяньцзинь, Циндао и Чунцин. Также Минск и Пекин договорились о субсидировании передвижения поездов в торговых провинциях.

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