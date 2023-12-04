Российские ученые разработали «виртуального логопеда»

В Московском физико-техническом институте создали «виртуального логопеда» — приложение, которое изучает речь и показывает, как правильно нужно произносить слова. О разработке рассказали «Известиям» авторы проекта.

«Записи пользователя конвертируются в спектрограммы (отображение звука на графике. — Ред.), которые затем нарезаются на фреймы. Каждый такой элемент анализирует корректность произношения, на основе чего происходит вывод о возможных дефектах речи. Эта функциональность позволяет дать рекомендации по их дальнейшему устранению, а также подобрать подходящие уроки», — рассказала «Известиям» основатель проекта Мария Катышева.

Оценка произношения происходит схожим с диагностикой образом, однако конечный алгоритм сравнивает запись речи пользователя во время выполнения задания с целевым результатом. В случае с «виртуальным логопедом» разработано специальное решение для генерации звука говорящего без каких-либо нарушений, отметили авторы проекта.

«Виртуальный логопед» может помочь взрослым, которые хотят подготовиться к публичным выступлениям, а также подросткам и студентам — тем, кто хочет улучшить звучание своей речи, устранить дефекты звукопроизношения, научиться правильной дикции», — отметила учитель-логопед ГБОУ «Школа Новокосино» Ирина Черноусова.

Приложение также подойдет детям в возрасте от 5–6 лет, которым логопеды уже сформировали правильную артикуляцию и «поставили звук», полагает Черноусова. На следующем этапе под контролем родителей можно использовать софт в домашних условиях для автоматизации звуков в речи ребенка.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 4 декабря, в 10:00

Задать слово: в России разработали «виртуального логопеда»