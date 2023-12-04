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Чиновникам запретят использовать иностранные мессенджеры в личных целях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Госслужащим в РФ хотят запретить использование иностранных мессенджеров в личных целях. Письмо с таким предложением в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко направил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Известия» ознакомились с документом).

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«Мы живем в таких реалиях, когда последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть необратимы. Особенно это важно для госслужащих, которые имеют доступ к ДСП (документы для служебного пользования. — Ред.) и другим секретным бумагам. Неслучайно по этому пути уже пошли некоторые страны, например, власти Франции на днях приняли решение запретить своим министрам использовать иностранные сети. Аналогичный запрет важно проработать для госслужащих и в нашей стране», — пояснил парламентарий.

По его словам, чиновникам уже не рекомендуется пользоваться техникой Apple, однако получать информацию о человеке можно с любого телефона, если у него есть аккаунты в иностранных мессенджерах.

«Лучший способ избежать последствий утечки информации — не допустить саму ее возможность. Поэтому нужно усилить цифровую безопасность. Нельзя дать злоумышленникам ни малейшего шанса», — подчеркнул политик.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прекратить сообщения: госслужащим запретят использовать мессенджеры в личных целях

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