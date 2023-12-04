Скидок на туры в Египет из-за конфликта на Ближнем Востоке не будет

Египет не будет предлагать скидки специально для российского рынка в 2024 году, несмотря на палестино-израильский конфликт. Об этом сообщила в интервью «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Поскольку рынок мирового туризма после пандемии восстановился на 90%, рассчитывать на скидки специально для российского рынка не стоит. В 2024 году мы ничего такого не ожидаем», — сказала она.

По словам Ломидзе, в 2023 году Египет — уже не такое бюджетное направление, как привыкли туристы. Недельный отдых на человека в приличном отеле обходится в 60–70 тыс. рублей. Сюда входят перелет, проживание и питание «всё включено». А экономить на гостинице в случае Египта не стоит, «чтобы не разочароваться».

«Спрос на направлении незначительно просел в первые две недели после начала военных действий 7 октября, но потом всё успокоилось. Никакого изменения условий отдыха, уровня комфорта или сервиса в Египте на фоне ближневосточного конфликта не произошло», — отметила она.

Поэтому и предпосылок для снижения спроса на Египет нет, заключила исполнительный директор АТОР.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Майи Ломидзе «Известиям»:

«Снижения цен на отдых в следующем году ждать не стоит»