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В АТОР объявили стоимость новогоднего отдыха для россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Поездка на Новый год в Подмосковье или город Золотого кольца обойдется семье с двумя детьми в среднем в 50 тыс. рублей. Об этом рассказала в интервью «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«В первую очередь туристы раскупили премиальные и самые бюджетные варианты. Сейчас остались места в среднем ценовом сегменте — но нужно понимать, что стоимость отдыха в этом году выше прошлогодней на 15–20%. И чем ближе к праздничным датам, тем она будет выше», — отметила она.

Например, для семьи с двумя детьми бюджетный новогодний отдых в Подмосковье или городе Золотого кольца обойдется в среднем в 50 тыс. рублей — при условии размещения в трехзвездочной гостинице на 3–4 дня.

В этом году туры на Новый год продаются значительно активнее, чем в прошлом: к середине ноября туроператоры распродали уже более 50% от всего объема предложений по России на праздничные даты, добавила Майя Ломидзе.

«Есть серьезные основания полагать, что к середине декабря мест останется совсем мало», — сказала она.

Из направлений, по ее словам, традиционно востребован Краснодарский край, в пятерку самых продаваемых также вошли Ставропольский край, Москва и область, города Золотого кольца. В десятке — Казань, Алтай и горнолыжные курорты Шерегеш, Архыз, Домбай. За рубежом в лидерах Таиланд и ОАЭ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Майи Ломидзе «Известиям»:

«Снижения цен на отдых в следующем году ждать не стоит»

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