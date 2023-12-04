От оползней и наводнений в Танзании погибли не менее 47 человек
Не менее 47 человек погибли и более 80 пострадали в результате сильных наводнений и оползней на севере Танзании, сообщает 3 декабря Би-би-си со ссылкой на местные власти.
Природная катастрофа произошла в северной части страны, недалеко от горы Хананг. Сообщается также, что в этой местности зафиксированы повреждения инфраструктуры и жилых зданий.
Президент страны Самия Сулуху Хасан направила в наиболее пострадавший от непогоды район Хананг силы национальной безопасности для помощи в ликвидации последствий инцидента.
Восточная Африка сильно пострадала от наводнений и оползней в 2023 году, частично вызванных явлением Эль-Ниньо.
В прошлом месяце в Танзании более обильные, чем обычно, осадки привели к гибели людей и разрушению имущества в столице Дар-эс-Саламе и районах Кигома, Кагера, Гейта и Унгуджа. Посевы в некоторых частях страны были смыты.
Метеорологическое агентство Танзании предупредило, что дожди продолжатся в этом месяце.
23 сентября в шведском городе Стенунгсунд на крупную автомагистраль E6, проходящую через западное побережье страны и всю Норвегию, сошел оползень. В результате происшествия пострадали три человека.
В конце августа крупный оползень сошел на старинный монастырь Шиомгвиме, расположенный в 30 км от Тбилиси. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как часть склона возвышенности обрушивается около здания. Люди, находящиеся в монастыре, быстро покинули его. О пострадавших не сообщалось.