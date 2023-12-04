Бублик-шоу: как прошел теннисный турнир в Петербурге

Александр Бублик, Карен Хачанов, Адриан Маннарино и другие теннисисты высокого уровня с удовольствием развлекали своей игрой зрителей и развлекались сами — турнир «Трофеи Северной Пальмиры» в Петербурге собрал сильных игроков из разных стран и произвел в целом приятное впечатление. И показал, что в выставочных соревнованиях тоже есть свое очарование.

На любой вкус

С учетом отсутствия крупных международных турниров в России в последние пару лет «Трофеи Северной Пальмиры» вполне можно назвать неординарным мероприятием. Ведь в Петербург приехали не только сильные российские игроки во главе с Хачановым, Вероникой Кудерметовой и Анастасией Потаповой и представители Казахстана Юлия Путинцева и Александр Бублик (последний родился и вырос в Гатчине, то есть практически в Петербурге), но и иностранные теннисисты высокого уровня. Француз Маннарино, испанец Роберто Баутиста Агут, сербы Душан Лайович и Ласло Джере, болгарка Виктория Томова — из иностранок не доехала только итальянка Жасмин Паолини, получившая травму. Но замена ей нашлась более чем достойная — победительница итогового турнира WTA-2023 в паре, экс вторая ракетка мира в одиночке Вера Звонарева.

Понятно, что в начале декабря теннисисты просто не могут находиться на пике формы. Кто-то только вышел из отпуска, кто-то еще находится под нагрузками. Но при этом не сказать, что играли участники спустя рукава. Нет, они старались: доставали, казалось бы, неберущиеся мячи, отыгрывали брейк-пойнты и даже матчболы, заводили себя и публику. А такого количества подач с руки, твинеров (ударов между ног) и других трикшотов на турнирах ATP и WTA явно не встретишь.

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк Александр Бублик

Естественно, отличился известный шоумен Бублик. Саша во встрече с Баутистой Агутом был привычно эмоционален, демонстрировал нестандартную игру, а подавал в стиле Горана Иванишевича — 15 эйсов и 13 двойных.

— Играть против Роберто было очень тяжело. Казалось, что мы где-то на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а не на турнире в Петербурге, — похвалил оппонента Бублик после победы 6:4, 3:6, 10:6. — Я приехал в Петербург дарить хороший теннис.

Отметим, что Бублик не только играл, но и в компании других теннисистов с удовольствием участвовал в мастер-классах для юных игроков.

Зрительские симпатии

Что же касается борьбы, показателен матч Хачанова и Лайовича, в котором Карен почти безнадежно уступал: серб вел 6:4, 5:4, подавал на победу и имел матчбол. Возможно, сказался не самый серьезный предматчевый настрой Хачанова: россиянин перед поединком танцевал, весело общался с Бубликом, обсуждая, надо ли подавать в стиле Саши с руки. Теннисисты решили узнать мнение публики, там идею одобрили, но всё же Карен в том матче подавал в классическом стиле.

И делал это неплохо, особенно в завершающей фазе матча. Вообще, встреча получилась зрелищной, а Хачанов бегал так много, что один раз даже схватился за ногу. К счастью, обошлось, в итоге Хачанов взял верх на супер-тай-брейке 4:6, 7:5, 10:7.

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк Карен Хачанов

— Благодарен публике за поддержку, очень приятно играть при таких трибунах. Все игроки, думаю, выкладываются на полную. Я тоже постарался. Чуть не откинулся, честно. Впору было скорую вызывать, — прокомментировал «Известиям» свой успех на корте Карен.

Кстати, интервью на «Трофеях Северной Пальмиры» у теннисистов брали также теннисисты — победитель прошлых «Трофеев» в дуэте с Путинцевой Евгений Донской и Наталья Вихлянцева.

Конечно же, нельзя пройти мимо и бракосочетания теннисистов Анастасии Потаповой и Александра Шевченко. Они расписались 1 декабря в Петербурге в ЗАГСе на Английской набережной, а вечером того же дня получали поздравления прямо на корте. Свой первый матч в статусе замужней женщины Потапова выиграла у Кудерметовой, а вот в дебютном миксте молодожены уступили Баутисте Агуту и Путинцевой. Кстати, Кудерметова, возможно, не смогла показать свой лучший теннис из-за неприятного инцидента: она упала с лестницы и немного повредила бедро. Тем не менее обошлось без серьезной травмы.

Не стоило сбрасывать со счетов и командное противостояние «Львов» и «Сфинксов», тем более первых в качестве капитанов поддерживало трио в составе Светланы Кузнецовой, Янко Типсаревича и Дмитрия Турсунова, а вторых настраивали на победы Анастасия Мыскина и Николай Давыденко. Команды-соперницы шли ноздря в ноздрю до счета 4:4, но победы Хачанова над Маннарино и Томовой над россиянкой Дианой Шнайдер досрочно обеспечили победу «Львов».

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк Матч Александра Шевченко и Александра Бублика

Тем не менее заключительный матч Бублика и Шевченко получился, пожалуй, самым зрелищным на турнире: теннисисты соревновались в эффектности своих ударов, а Бублик один раз и вовсе после удачного действия на корте рванул на трибуны «давать пять» зрителям. Выходили на корт на пару розыгрышей и капитаны Давыденко с Турсуновым. В итоге Бублик у Шевченко выиграл, но результат в этом матче явно не имел принципиального значения.

Специальным гостем церемонии награждения турнира стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной. Дочка Романа, который в начале года находился между жизнью и смертью и пережил ампутацию, занимается теннисом, да и сам Костомаров любит этот вид спорта.

— Стоять гораздо труднее, чем двигаться. Хотел бы поздравить всех, кто организовал такой прекрасный турнир. Спорт должен объединять и сближать людей, — отметил в своей короткой речи Костомаров.

За решающими матчами наблюдал и экс восьмая ракетка мира Янко Типсаревич, который в прошлом году был капитаном одной из команд. Он следил за финальным поединком юниоров, а на церемонии награждения устроил сюрприз для всех — как для организаторов, так и для зрителей и чемпионов юношеских соревнований. Янко подарил Григорию Шебекину и Ксении Зайцевой месяц бесплатного проживания и тренировок в своей академии в Белграде.