В жилом доме на востоке Москвы произошел пожар

На востоке Москвы в одном из жилых домов загорелась квартира на девятом этаже. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщил источник «Известий».

По имеющейся информации, возгорание произошло в доме № 13 на Библиотечной улице.

Как сообщил источник, один человек пострадал и находится в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Сейчас проходит эвакуация жильцов. Причины происшествия и другие подробности уточняются.

Ранее в этот день пожар произошел в кафе, расположенном на северо-востоке Москвы? на улице Космонавтов. Площадь возгорания составила 80 кв. м. О пострадавших не сообщалось.