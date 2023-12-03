Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушен

Пожар в кафе, расположенном на северо-востоке Москвы, потушен. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщает МЧС РФ.

«На севере-востоке Москвы горела кровля административного здания. Огонь охватил 80 кв. м. Самостоятельно на улицу вышли восемь человек», — отмечается в опубликованном в Telegram-канале министерства сообщении.

Как уточняется, информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

О возгорании в кафе на улице Космонавтов ранее в этот же день, 3 декабря, сообщил источник «Известий». По словам собеседника, был риск, что огонь перекинется на соседнее здание.