Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Общество
Путин поручил обеспечить финансирование фонда «Талант и успех»
Мир
Представительство РФ заявило об отсутствии связи с некоторыми россиянами в Газе
Происшествия
Более 15 автомобилей столкнулись на Новорижском шоссе в Московской области
Происшествия
В Коми медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелось кафе
Общество
Синоптик предупредил москвичей о мощном снегопаде 3 декабря
Происшествия
МЧС ликвидировало открытое горение в Карачаево-Черкесии
Мир
Лукашенко проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае
Мир
Власти Турции задержали лидера российской ОПГ Шамиля Амирова
Общество
Путин указал на важность квалифицированной юридической поддержки участников СВО
Общество
Москалькова анонсировала посещения пленных РФ и Украины омбудсменами стран
Мир
Девять человек погибли в результате нападения на шахту в Перу
Мир
Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины
Происшествия
В Челябинской области пассажир автобуса напал на людей с ножом

Пожар в кафе на северо-востоке Москвы потушен

0
Фото: t.me/mchs_official
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар в кафе, расположенном на северо-востоке Москвы, потушен. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщает МЧС РФ.

«На севере-востоке Москвы горела кровля административного здания. Огонь охватил 80 кв. м. Самостоятельно на улицу вышли восемь человек», — отмечается в опубликованном в Telegram-канале министерства сообщении.

Как уточняется, информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

О возгорании в кафе на улице Космонавтов ранее в этот же день, 3 декабря, сообщил источник «Известий». По словам собеседника, был риск, что огонь перекинется на соседнее здание.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023