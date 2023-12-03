На улице Космонавтов на северо-востоке Москвы загорелось кафе. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщил источник «Известий».

«По предварительным данным, загорелась крыша заведения. На месте уже работают сотрудники экстренных служб. Людей из здания эвакуировали», — рассказал собеседник.

Как уточняется, есть риск перехода огня на соседнее здание.

Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.

Накануне, 2 декабря, пожарные спасли двоих детей и одного взрослого при возгорании в многоэтажном доме на Новомарьинской улице в Москве. Людей, которых вывели из горящей квартиры, осмотрели медики, причина пожара не уточняется.