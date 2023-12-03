В Петербурге разблокирован застрявший в акватории Невы сухогруз

Сухогруз «Пола Калиста», который в ночь на 30 ноября застрял в акватории Невы в Санкт-Петербурге, разблокировали и отправили по курсу к месту назначения. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

«Ледокол «Невская застава» вновь освободил суда из ледового плена. Спасательная операция с участием петербургского ледокола проходила в центральной части города между Троицким и Дворцовым мостами в сложных ледовых условиях на протяжении двух суток», — говорится в сообщении на странице комитета «ВКонтакте».

Зампредседателя ведомства Михаил Страхов рассказал «Известиям», что из-за значимых габаритов сухогруза и непростых ледовых условий на Неве проводка была достаточно сложной. Ледокол проделал значительную предварительную работу с формированием судового канала и отколом льда, что привело к необходимому результату.

Судно застряло у Троицкого моста в Санкт-Петербурге 30 ноября. Его пытались оттянуть буксирами ночью 1 декабря, но безуспешно. Весь день сухогруз стоял у Дворцовой набережной в ожидании новой возможности покинуть место.

Позже, 2 декабря, сухогруз смогли сдвинуть с места. Для его прохода внепланово развели Дворцовый и Благовещенский мосты.