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Застрявший на Неве сухогруз удалось сдвинуть с места

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Фото: РЕН ТВ
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Сухогруз «Пола Калиста», застрявший на Неве, смогли сдвинуть с места. Для его прохода внепланово развели Дворцовый и Благовещенский мосты, сообщила с места событий ночью 2 декабря корреспондент телеканала «78.ru» Диана Чуприна.

«Застрявший на Неве сухогруз «Пола Калиста» сдвинулся с места. На помощь ему прибыли ледокол и буксир», — рассказала она.

Корреспондент напомнила, что судно застряло у Троицкого моста в Санкт-Петербурге 30 ноября. Его пытались оттянуть буксирами ночью 1 декабря, но безуспешно. Весь день сухогруз стоял у Дворцовой набережной в ожидании новой возможности покинуть место.

Ранее в пятницу сообщалось, что на реке Волге в Черноярском районе Астраханской области на мель сел сухогруз «Вячеслав Аршинов». В МЧС рассказали, что пострадавших среди членов экипажа нет, никто в медицинской помощи не нуждается. Судовладелец планирует привлечь буксир для того, чтобы снять судно с грунта.

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