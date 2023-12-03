В Дагестане задержали двух девушек за избиение школьницы

Двух несовершеннолетних жительниц Махачкалы задержали за избиение школьницы. Об этом 3 декабря сообщило МВД по Республике Дагестан.

Там уточнили, что при мониторинге соцсетей обнаружилось видео, на котором две девушки применяли насилие в отношении третьей.

«Шокирующий материал вызвал широкий общественный резонанс. Участницы нашумевшего видео в кратчайшие сроки были установлены полицейскими Махачкалы и вместе с родителями доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Задержанными оказались девушки в возрасте 16 и 17 лет. Их поставили на учет подразделения по делам несовершеннолетних. В МВД заявили, что в отношении девушек и их родителей будут приняты предусмотренные законом меры.

В ведомстве также сообщили, что нападавшие объяснили свои действия личной неприязнью и назвали произошедшее бытовым конфликтом. До этого они также участвовали в подобных инцидентах.

Ранее, 15 октября, шестеро подростков пострадали в массовой драке на Алтае, в которой участвовали 20 человек. Инцидент произошел в селе Майма. Все участники драки были установлены, доставлены в отдел полиции и опрошены. Пострадавшие были направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы.