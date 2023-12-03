Более 15 автомобилей столкнулись на Новорижском шоссе в Московской области

На Новорижском шоссе в Московской области произошло ДТП с участием более 15 машин. Об этом 3 декабря сообщил источник «Известий».

В распоряжении «Известий» также есть кадры с места.

Предварительно, машины столкнулись недалеко от Истры перед Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД) в сторону Москвы.

«Предварительно, обошлось без пострадавших», — уточнил собеседник.

К этому моменту на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства массовой аварии и ее причины выясняются.

Минувшей ночью еще одно массовое ДТП произошло на Киевском шоссе. По словам очевидцев, загорелись эвакуатор и легковой автомобиль, находившийся на нем, а также еще один автомобиль неподалеку от грузовой машины. Сообщалось, что на месте ДТП находилась фура — был риск распространения огня на нее. Вскоре пожар потушили.